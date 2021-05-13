شاهد.. المستوطنون في الملاجئ خوفًا من صواريخ المقاومة

الخميس، 13-05-2021
09:56 م
الطيب حسين
رصدت عدة صور تم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، عدة صور ترصد وجود المستوطنين داخل الملاجئ
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وتظهر الصور المستوطنين يحتشدون جوار بعضهم البعض، خوفًا من صواريخ المقاومة
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وقبل قليل،أكد جيش الاحتلال إطلاق عدة صواريخ من لبنان على إسرائيل وسط استمرار الأخيرة في حملة قصف مكثفة ضد قطاع غزة.
وأفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر "تويتر"، بأنه "تم رصد إطلاق ثلاثة صواريخ من داخل لبنان باتجاه البحر قبالة شواطئ الجليل"، مضيفا أنه "لم يتم تفعيل الإنذار وفقا للسياسة المتبعة".