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شاهد.. الرئيس يقاطع وزير الزراعة على الهواء بسبب «صورة سيئة»

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شاهد.. الرئيس يقاطع وزير الزراعة على الهواء بسبب «صورة سيئة»

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الرئيس السيسي
 
السبت، 23-01-2021 02:41 م المصريون

قاطع الرئيس عبد الفتاح السيسي، وزير الزراعة السيد القصير، خلال حديثه عن أعمال التطوير بمراكز تجميع الألبان، مشيرا إلى إحدى الصور السيئة لتلك المراكز، معقبا: "من فضلكم توقفوا عند الصورة دي ومن حقنا كل منتجاتنا تبقى مطابقة للمواصفات القياسية".
وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاحه مشروع الفيروز للاستزراع السمكى بشرق بورسعيد، إنه من حق الطفل المصري أن يحصل على لبن جيد جدا، معقبا: "الفرق بين الصورتين دول جنيه ولا جنيه ونصف".
وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، إن مشروع الفيروز في شرق بورسعيد يعتبر الأكبر من نوعه فى الشرق الأوسط، ليضيف إنجازًا جديدًا لسلسلة الإنجازات التنموية العملاقة التى تشهدها مصر خلال السنوات الأخيرة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.
 

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