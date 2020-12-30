مصر تبدأ إطلاق منظومة ربط المزارع بالأرض إلكترونيًا

الأربعاء، 30-12-2020
05:21 م
أحمد سالم
اطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، ممثلة في الادارة المركزية للحجر الزراعي، اطلاق التشغيل التجريبي لمنظومة الربط الإلكتروني والتحول الرقمي بالحجر الزراعي المصري.
وقال الدكتور أحمد العطار رئيس الادارة المركزية للحجر الزراعي، انه تم البدء في اول مرحله من تكويد المزارع
الكترونيا بالتعاون مع مركز النظم والمعلومات بوزارة الانتاج الحربي.
وناشد رئيس الادارة المركزية للحجر الزراعي، كافة الشركات والجهات المعنية بتصدير واستيراد الحاصلات الزراعية، بالاسراع في التسجيل وتفعيل حساباتهم على موقع الادارة المركزية للحجر الزراعى المصري، عبر الرابط: www.capq.gov.eg.
واوضح العطار، ان تلك المنظومة تستهدف رفع القدرة التنافسية للحاصلات الزراعية، فضلا عن زيادة القدرة على النفاذ على الاسواق الخارجية وفتح اسواق خارجية جديدة، وزيادة الثقة في الحاصلات الزراعية المصرية، اضافة الى رفع القيمة التسويقية للمنتج المصري.
واشار الى ان ذلك النظام سيساهم في تطوير المزارع
، بحيث سيكون لكل مزارع برنامج خاص لادارة مزرعته يتم من خلاله اتاحة الارشادات والزراعية حول المعاملات والممارسات الجديدة للمحصول في مواعيدها، بالاضافة الى تطبيق نظم المكافحة المتكاملة للآفات، وتقليل استخدام المبيدات، كذلك ضمان جودة الحاصلات الزراعية، فضلا عن الرد على كافة الاستفسارات وتقديم الاستشارات الفنية.