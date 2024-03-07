شاهد.. الاعتداء على الفنان سامي مغاوري ووالدته بسبب كيس سكر داخل مول شهير

الخميس، 07-03-2024
11:50 ص
وثق الفنان كريم مغاوري نجل الفنان سامي مغاوري
، مقطع فيديو لواقعة تعرضه ووالدته للضرب داخل مول تجاري شهير بسبب رفض إدارة المول بيع سكر لهما.
وقال مغاوري، إنه ذهب مع والدته إلى أحد المولات الشهيرة بمنطقة الشيخ زايد جنوب القاهرة لشراء احتياجاتهما من السلع، وطلب شراء كمية من السكر تكفي العائلة، لكن إدارة المول رفضت بيعه لهما بزعم عدم توافره.
وأوضح أنه شاهد توافر أكياس السكر داخل المول فطلب مجددا شراء ما يحتاجه من المتوافر لديهم لكنهم لم يستجيبوا له، واستدعوا أفراد الأمن الذين اعتدوا عليه وعلى والدته وتسببوا في إصابتها وتعرضها لنزيف من الفم.
سلعة استراتيجية
واستعرض مغاوري تواجد كميات من السكر داخل المتجر، قائلا إن إدارة المتجر أخفته عن المستهلكين، وهدد بمقاضاتهم لإخفائهم سلعة استراتيجية عن الجمهور.
أزمة السكر
وأوضح مغاوري أنه سيتقدم ببلاغ لوزارة التموين يتهم خلاله إدارة المول بإثارة أزمة السكر، مبينا أن إلإدارة حاولت احتواء الأمر بعدما شاهدته يصور الواقعة بالفيديو وعرضت عليه شراء نحو 20 كيلوجرام من السكر لكنه رفض.