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شاهد.. أغرب ما فعله جزار بـ جمل بعد ذبحه

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جمل
Native
Teads
الإثنين، 20-06-2022 01:33 م

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي،  مقطع فيديو لجزار يعلق جمل مسلوخ الجلد ومعلقًا في محل جزارة.
وأظهر مقطع الفيديو المتداول، الجزار وهو يقوم بسلخ الجمل بعد أن تم تعليقه واقفًا بكامل هيئته.
 ووضع الجزار العُشب في فم الجمل المسلوخ؛ ليبدوا وكأنه حيّ لم يتم ذبحه؛ ومن خلف الجمل المُعلق تظهر ثلاجات عرض المأكولات وبداخلها كميات كبيرة من اللحوم معروضة في أطباق صغيرة ومُرتبة؛ وذلك لجذب المزيد من الزبائن والراغبين في الشراء، وسط جموع من الأطفال الذين وقفوا لمشاهدة الجمل الغريب المُعلق أمامهم.


 

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