الأحد 03 مارس 2024
توقيت مصر 17:10 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

سعر الدولار يسجل هذا الرقم في السوق السوداء لأول مرة منذ 4 أشهر

صعيدي يقتل عروسه بعد أيام من زواجهما.. تفاصيل صادمة

بعد زيادة وزنها.. روبي تثير الجدل بفستان جرئ في السعودية

مصطفى كامل يبكي على الهواء ويكشف ما حدث لحلمي بكر: ربنا ينتقم منهم

شاهد.. مطربة تصفع فنان على الهواء بسبب مزحة غير أخلاقية

ماذا كتبت طالبة العريش قبل انتحارها هربًا من ابتزاز "ابنة الضابط"

عروس تنفعل على المأذون بشكل صادم.. شاهد ماذا فعلت

شاهد.. لحظة غرق سفينة استهدفها الحوثيون في البحر الأحمر

فيديو صادم.. انتحار كويتي شنقًا على جسر مشاة

ساويرس لـ القرموطي: "مفيش حاجة ودتنا في داهية إلا تأليه رؤسائنا "

شاهد.. أحمد موسى يدخل في نوبة بكاء على الهواء

IMG-20240303-WA0011
أحمد موسى
الأحد، 03-03-2024 10:46 ص


دخل  الإعلامي أحمد موسى، في نوبة بكاء أثناء نعيه وائل محمد أحد العاملين في فريق عمل برنامج " على مسئوليتي "الذي توفى أمس السبت.
وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  وائل محمد كان عمود رئيسي في برنامج على مسئوليتي ".
وتابع الإعلامي أحمد موسى :" تعرفت على وائل في 2013 وهو صحفي متميز للغاية ومحترم للغاية ".
واكمل الإعلامي أحمد موسى :" وائل تعرض إلى أزمة صحية منذ فترة لكنه فارق الحياة اليوم ".
ولفت الإعلامي أحمد موسى :" وائل مكنش بينام عشان الشغل ولم ينقطع عن العمل مطلقا ولم يتأخر ابدا، ووائل هو المسؤول عن التقارير والفيديوهات التي تظهر في برنامج " على مسئوليتي ".
وتابع الإعلامي احمد موسى:" تلقينا الخبر كالصدمة صباح اليوم وسنفتقد وائل كثيرا "، مضيفا:" وائل كان حبيب كل الناس ووائل أدى رسالته تجاه برنامج على مسئوليتي على أكمل وجه".


إقرأ ايضا

IMG-20240303-WA0016

صعيدي يقتل عروسه بعد أيام من زواجهما.. تفاصيل صادمة

IMG-20240303-WA0012

بعد زيادة وزنها.. روبي تثير الجدل بفستان جرئ في السعودية

IMG-20240303-WA0023

مصطفى كامل يبكي على الهواء ويكشف ما حدث لحلمي بكر: ربنا ينتقم منهم