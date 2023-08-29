الثلاثاء 29 أغسطس 2023
توقيت مصر 16:04 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

تراجع مفاجئ.. سعر الدولار اليوم في البنوك والسوق السوداء أمام الجنيه

اعترافات صادمة لطبيب روض الفرج: عاشرت 60 امرأة بهذه الطريقة

جريمة بشعة في السعودية.. يقتل والده ويمثل بجثمانه ويدفنه في مبنى تحت الإنشاء

حتى لا تتم مصادرة أموالهم..الكويت تحذر مواطنيها المسافرين إلى مصر

شاهد.. بسمة بوسيل ترافق أطفالها في أول يوم دراسي وتامر حسني يفاجئهم

شاهد.. أحمد كريمة ينفعل ويلقي سبحته على الهواء.. تعرف على السبب

بالأسماء.. مقتل 15 فنانًا ولاعبًا في أحداث السودان

أول صور لأحد ضحايا حادث الفاشينستا فاطمة المؤمن

كندا علوش تفاجئ الجميع بظهور صادم.. كيف أصبحت كذلك؟

بالصور.. سر تواجد بطل "المؤسس عثمان" في الأهرامات

شاهد.. أحمد كريمة ينفعل ويلقي سبحته على الهواء.. تعرف على السبب

images
أحمد كريمة
الثلاثاء، 29-08-2023 11:37 ص


قام الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف، بـ إلقاء سبحةه على الهواء، وذلك لتشكيك الشيخ هاني الصالحي الداعية الإسلامي، في الجاذبية الأرضية.
فيما قال الداعية الإسلامي هاني الصالحي، أن قانون الجاذبية، من قوانين الإلحاد، وأنه لا يستطيع أحد أن يظهر الجاذبية.
وعلى الفور قام الدكتور أحمد كريمة، بإلقاء سبحةه على الهواء قائلا :" شوف الجاذبية .. السبحة هتنزل على الأرض يا شيخ هاني".
وأضاف أحمد كريمة، خلال حواره ببرنامج" علامة استفهام"، المذاع على قناة" الشمس"، أن القرآن الكريم يحمل إعجاز علمي، والقرآن ممتلئ بالأشياء العلمية التي يكتشفها الباحثون حتى اليوم.


إقرأ ايضا

IMG-20230829-WA0015

اعترافات صادمة لطبيب روض الفرج: عاشرت 60 امرأة بهذه الطريقة

IMG-20230829-WA0013

شاهد.. بسمة بوسيل ترافق أطفالها في أول يوم دراسي وتامر حسني يفاجئهم

IMG-20230829-WA0007

حسن شاكوش يشتم الجمهور خلال حفلته في الساحل الشمالي