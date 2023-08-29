شاهد.. أحمد كريمة ينفعل ويلقي سبحته على الهواء.. تعرف على السبب
أحمد كريمة
الثلاثاء، 29-08-202311:37 ص
قام الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف، بـ إلقاء سبحةه على الهواء، وذلك لتشكيك الشيخ هاني الصالحي الداعية الإسلامي، في الجاذبية الأرضية.
فيما قال الداعية الإسلامي هاني الصالحي، أن قانون الجاذبية، من قوانين الإلحاد، وأنه لا يستطيع أحد أن يظهر الجاذبية.
وعلى الفور قام الدكتور أحمد كريمة، بإلقاء سبحةه على الهواء قائلا :" شوف الجاذبية .. السبحة هتنزل على الأرض يا شيخ هاني".
وأضاف أحمد كريمة، خلال حواره ببرنامج" علامة استفهام"، المذاع على قناة" الشمس"، أن القرآن الكريم يحمل إعجاز علمي، والقرآن ممتلئ بالأشياء العلمية التي يكتشفها الباحثون حتى اليوم.