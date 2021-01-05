شاهد.. أحضان حارة بين ولي العهد السعودي وأمير قطر

استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد
آل ثاني، لدى وصوله إلى منطقىة العلا لحضور القمة الخليجية.
وكان في استقبال "الشيخ تميم"، الأمير "بن سلمان"،
وفور نزوله من الطائرة تبادل الإثنين الأحضان الحارة، قبل أن يوصله الأخير إلى
سيارته.
ووصل قادة ورؤساء دول مجلس التعاون، الثلاثاء، إلى منطقة العلا السعودية
لحضور اجتماع الدورة الـ 41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية،
بحسب وكالة الأنباء السعودية.
ووصل العلا، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على رأس وفد قطري للمشاركة
في القمة التي ستعقد في محافظة العلا، وأمير الكويت الشيخ نواف الصباح على رأس وفد
كويتي، وولي عهد البحرين الشيخ سلمان بن حمد على رأس وفد بحريني.
ووصل كلا من نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن راشد آل
مكتوم، على رأس وفد إماراتي للمشاركة في الاجتماع الخليجي، ونائب رئيس الوزراء
العماني الشيخ فهد آل سعيد إلى مطار العلا على رأس وفد عُماني للمشاركة في القمة.
ويعقد مجلس التعاون الخليجي الثلاثاء قمة في السعودية سيطغى عليها إعلان
فتح الأجواء والحدود بين السعودية وقطر بعد أكثر من ثلاث سنوات من قطع العلاقات.
ويتوقع أن تحذو مصر والبحرين والإمارات حذو السعودية، وأن تشهد القمة التي
تعقد في منطقة العلا السعودية، مصالحة بين الدول الخليجية.