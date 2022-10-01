«شالت العريس بيدها».. عروس تثير الجدل في حفل زفافها داخل صالة جيم

السبت، 01-10-2022
02:03 م
أثار بث مباشر نشره المصارع أشرف كابونجا على صفحته الشخصية
على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، جدلًا واسعًا بين متابعيه، حيث ظهر
رفقة عروس
وزوجها يعدان جلسة تصوير حفل زفاف
هما داخل صالة الجيم.
وقال كابونجا: "عملنا أحلى سيشن فرحها في صالة الجيم،
وشالت العريس بإيد واحدة"، وشارك متابعي كابونجا صور العروس
ين التي شهدت انتشارًا
واسعًا من خلال مشاركة البث المباشر، وذلك وفقًا لما ذكره في حسابه الشخصي على
"فيسبوك".
ونال البث المباشر العديد من التعليقات، والتي تمثلت في:
"يعني حبكت في اليوم ده تروحو الجيم"، "العريس يشرح القلب"،
"مبروك بصراحه حاجه جديده"، فضلًا عن المباركات المختلفة.
ونجح الكابتن أشرف كابونجا، في دخول موسوعة جينيس للأرقام
القياسية، قبل شهرين، بسحبه 6 عربات من قطار المترو بالخط الثاني، بوزن 220 طنًا، بالإضافة
إلى أنه يسعى في الفترة الحالية، دخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية، من خلال سحب
قاطرة بحرية تابعة لهيئة قناة السويس بأسنانه، ويتجاوز وزنها 700 طن.