سينرجي تعلن طرح أسهمها في البورصة

السبت، 29-05-2021
03:10 م
أعلنت المتحدة للخدمات الاعلامية
عن طرح أسهم
الشركة فى البورصة،
وذلك فى المؤتمر الصحفى، الذى عقدته الشركة، بفندق نايل ريتز كارلتون، اليوم
السبت، للإعلان عن ما تحقق من إنجازات وملامح التطوير خلال المرحلة القادمة وخططها
المستقبلية، حيث انطلق بالوقوف دقيقة حداد على روح الفنان الراحل سمير غانم.
وانطلق المؤتمر الصحفي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية
تحت شعار "5 سنوات من التطوير"، بدأ المؤتمر بالوقوف دقيقة حداد على روح
الفنان الكبير سمير غانم، تلى ذلك عرض فيلم مدته 20 دقيقة يستعرض التطوير الذي شهدته
الشركة المتحدة منذ عام 2016 وحتى الآن.
حضر المؤتمر إعلاميون وفنانون ورؤساء تحرير الصحف وشخصيات
عامة على مؤتمر المتحدة للخدمات الإعلامية
للاعلان عن خطة التطوير والانجازات.
وكان من بين أبرز الحضور، الفنانة لبلبة، خالد الصاوى، المنتج
جمال العدل، الكاتب مدحت العدل، الإعلامية لميس الحديدى، الإعلامى أحمد موسى، الكاتب
الصحفى خالد صلاح، الاعلامية ريهام السهلى، طارق أبو السعود الرئيس التنفيذى للراديو
9090، الإعلامى عمرو الخياط، الإعلامي محمد الباز، الاعلامى ألبرت شفيق، الكاتب الصحفي
أحمد صبري والمحلل الرياضى أيمن يونس.
كما حضر أيضاً الدكتور أشرف زكى نقيب الممثلين، الإعلامى
عمرو الليثى، كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام و عبد الصادق الشوربجى رئيس
الهيئة الوطنية للصحافة و طارق سعدة نقيب الإعلاميين و عمرو يونس عضو مجلس النواب عن
تنسيقية شباب الأحزاب و محمود القط و سها سعيد عضوى مجلس الشيوخ عن التنسيقية و صالح
الصالحى عضو المجلس الأعلى للاعلام والنائب تامر عبد القادر وعدد من رؤساء تحرير
الصحف القومية والخاصة.