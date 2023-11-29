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سيلفي "نوفاك" مع "السيسي" حديث مواقع التواصل.. ما القصة؟

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الرئيس السيسي مع رئيسة المجر
الأربعاء، 29-11-2023 11:52 ص


نشرت رئيسة هنغاريا كاتالين نوفاك على صفحتها بموقع "إنستغرام" صورة من لقائها الرئيس عبد الفتاح السيسي في القاهرة مؤخرا.
وتضمنت الصورة التذكارية للقائها بالرئيس عبد الفتاح السيسي، صورة "سيلفي" مع الرئيس بهاتفها الجوال بالقصر الرئاسي في الاتحادية.
وقالت رئيسة هنغاريا، كاتالين نوفاك، في منشورها، إنه في بداية زيارتها الرسمية إلى مصر، استقبلها الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدة على أن لمصر دور لا شك فيه في استقرار المنطقة.
وأضافت كاتالين نوفاك، أن الشراكة الاستراتيجية مع مصر مضمونة للغاية، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على العمل ضد الهجرة غير الشرعية، فضلا عن وجود علاقات أوثق في مجال الاقتصاد والتعليم العالي.
واختتمت منشورها، قائلة: نحن في انتظار زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للمجر في العام المقبل.

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