الإثنين 13 نوفمبر 2023
توقيت مصر 04:22 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

سعر الدولار في السوق السوداء بعد القفزة الأخيرة وهذا سعره الآن بالبنوك

بالفيديو.. متحدث الرئاسة يعلق على لغة جسد السيسي وأردوغان خلال لقائهما في الرياض

شهادة الأب إعدام لابنه.. الكشف عن سبب مقتل فتاة على يد شقيقها في الشارع ببورسعيد

شاهد.. أغرب حادث سيارة في السعودية.. لا يُصدق

بعد 5 سنوات.. الكشف عن السبب الصادم لوفاة سائح وزوجته في مصر

أرفض ممارسة العلاقة مع زوجي لتناوله المخدرات.. نادية عمارة ترد (فيديو)

علاقة محرمة بين زوجة وعشيقها تنتهي بحبل المشنقة في الشرقية.. تفاصيل صادمة

محمود السيد يفوز على منافسه الإسرائيلي ويرفض مصافحته.. شاهد رد فعل الأخير

سرايا القدس: استهدفنا طائرة إسرائيلية وأصبناها بشكل مباشر

ظهور نيقولا معوض في مشهد إباحي بفيلم أمريكي.. وتعليق صادم

بالفيديو.. متحدث الرئاسة يعلق على لغة جسد السيسي وأردوغان خلال لقائهما في الرياض

IMG-20231112-WA0035
السيسي وأردوغان
الأحد، 12-11-2023 01:38 م


علق السفير أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية على لغة الجسد بين الرئيس السيسي والرئيس أردوغان خلال لقائهما على هامش القمة العربية الإسلامية الاستثنائية في الرياض.

وقال فهمي خلال مداخلة مع برنامج "الحكاية" : جميع اللقاءات في القمة العربية الإسلامية مشتركة استثنائية بهدف التشاور حول الأوضاع في غزة، وهذا ما تم من خلال القمة أو اللقاءات الثنائية التي عقدها الرئيس السيسي ومن ضمنها لقاء الرئيس التركي.

وتابع: العلاقة تتطور هناك خطوات متبادلة ، هناك حرص يتم التعبير عنه بوضوح وقوة وعزم على استئناف الخطوات التي من شأنها أن تؤدي لاستعادة كامل أوجه التعاون الثنائي وتفعيل أطره.

وأضاف: اللقاء دار في أجواء أخوية ودية وتركز بطبيعة الحال على الأوضاع في غزة وهناك تقارب في المواقف وتم التعبير عنها في البيان الذي صدر عقب اللقاء بالإضافة للتباحث حول سبل زيادة وتعظيم العلاقات الثنائية وتفعيلها.

إقرأ ايضا

IMG-20231112-WA0036

شهادة الأب إعدام لابنه.. الكشف عن سبب مقتل فتاة على يد شقيقها في الشارع ببورسعيد

IMG-20231112-WA0037

شاهد.. أغرب حادث سيارة في السعودية.. لا يُصدق

IMG-20231112-WA0033

بعد 5 سنوات.. الكشف عن السبب الصادم لوفاة سائح وزوجته في مصر

أخبار متعلقة

IMG-20231112-WA0037

شاهد.. أغرب حادث سيارة في السعودية.. لا يُصدق

IMG-20231109-WA0017

غلق صفحة بيومي فؤاد على "فيسبوك" ويتخذ هذا القرار بشأن صفحته على انستجرام

2023_11_7_23_42_2_570

فنانون سعوديون يحتفون بـ بيومي فؤاد بعد الهجوم عليه

Capture

فيديو غريب من السعودية.. تمساح ضخم يقتحم شوارع السعودية

Capture

زوجة بيومي فؤاد ترد على منتقديه برسالة صادمة

IMG-20231106-WA0023

بعد فيديو بيومي فؤاد في السعودية.. مخرجة شهيرة: "لا يشرفني أكون زميلة لك"