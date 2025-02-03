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سيدة مصر الجديدة تطلب الطلاق: بيعمل معايا الحرام لحد ما أصبت بحساسية جلدية

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الإثنين، 03-02-2025 10:22 ص

 

 

وقفت هناء أمام محكمة الأسرة في مصر الجديدة، طالبة الطلاق؛ للضرر من زوجها، بسبب أفعاله معها، حيث قررت بأنه يقوم بممارسة العلاقة المحرمة معها، ويصمم على ذلك، وأنها طوال 9 أشهر من فترة زواجها كانت متخوفة من رد فعل أسرتها، ولم تكن تدري كيف تخبرهم بأفعال زوجها، حتى لجأت لإحدى صديقاتها والتي تعمل محامية، وتوجهت معها إلى محكمة الأسرة طالبة الطلاق للضرر.

هناء تطلب الطلاق للضرر من زوجها

هناء سردت قصتها مع زوجها أمام محكمة الأسرة، حيث قررت بأنها تعاني من آلام وعنف في العلاقة الزوجية؛ بسبب قيام زوجها بفعل المحرمات معها، والقيام بأفعال غير طبيعية وغير مألوفة طوال 9 أشهر، من زواجها الذي استمر قرابة عامين ونصف العام، وأنها ظلت راضخة لمطالبه وأفعاله، متخوفة وخجولة من إخبار أحد أفراد أسرتها، حتى أصيبت بحساسية جلدية في أماكن من جسدها.

 

وقالت هناء عن قصتها مع زوجها، أمام محكمة الأسرة، أنها تزوجت قبل عامين ونصف، حيث تقدم زوجها الذي كان زميلا لها في العمل، للزواج منها، ووافقت الأسرة على الزواج، وتمت خطبتها لمدة 9 أشهر، وبعدها تزوجت، وفي البداية لم تكن هناك مشاكل أسرية بينهما، حتى مر عام وأكثر على الزواج.

 

 

وتابعت هناء عن قصتها مع زوجها: بعد مرور عام ونصف تقريبا على الزواج، بدأت المشاكل بينهما، حينما قام بممارسة العلاقة المحرمة معها، وإجبارها على بعض الممارسات غير المألوفة، ولكنها في حينها لم تكن على دراية بأنه سيستمر بهذه الصورة، أو أنه سيكون عنيفا معها، كما أنها كانت خجولة في إخبار أسرتها بذلك.

 

واختتمت هناء قصتها في محكمة الأسرة، قائلة: «وفي النهاية وبعد سنتين ونصف جواز، تعبت شوية، وروحت للدكتورة، وقالت لي إني عندي حساسية، وإني لازم أبطل الممارسات اللي بعملها مع جوزي، وحكيت لها على كل حاجة، وبعدها طلبت منه ده، لكنه رفض، مكنش في إيدي غير محكمة الأسرة؛ عشان أنفصل عنه».

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