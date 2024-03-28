سيدة تنشر فيديو مخل لها مع طفل جارتها بالجيزة والسبب صادم

ارشيفية



جنون المشاهدات تحول إلى كابوس يطرق أبواب الجميع، الكل بات في خطر من هوس السوشيال ميديا وجني الأرباح فوصل الحال إلى تحرش سيدة بطفل جارتها وتصويره ونشر فيديو على حسابها بتطبيق تيك توك.

الحكاية دونتها سجلات الشرطة بالجيزة، اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة تلقى إخطارا صادما من نائبه بورود شكوى من ربة منزل تتهم جارتها بهتك عرض فلذة كبدها.

للوهلة الأولى يبدو الحادث متكرر لكن الفصل التالي صدم مدير المباحث "الست بتقول أن جارتها صورت ابنها فيديو ورفعته على السوشيال ميديا".

البلاغ حظي باهتمام ضباط المباحث الجنائية بقيادة اللواء هاني شعراوي ليعيد مناقشة الأم المكلومة وسؤالها عن كيفية معرفتها بالواقعة.

الجارة غريبة الأطوار استدرجت الطفل الضحية "ياسين" بزعم منحه قطع من الحلوى ثم تحرشه بيه ولامست أجزاء حساسة من جسده بيد والثانية تلتقط فيديو.

لم يكد الطفل يعود إلى بيته حتى انهالت الاتصالات على أمه يخبرها المتصلون "شوفت فضيحة ابنك" لتقرر تقديم بلاغ بقسم شرطة الجيزة.

إدارة المساعدات الفنية فحصت الفيديو وحددت هوية صاحبته لتؤكد التحريات صحة بلاغ السيدة. انطلقت مأمورية بقيادة المقدم هشام فتحي رئيس مباحث الجيزة لضبط المشكو في حقها التي بررت فعلتها "عايزة اكبر صفحتي واكسب فلوس كتيرة".

قوة اصطحبت المتهمة إلى النيابة فعاقبتها بالحبس 4 أيام على ذمة التحقيقات مع عرض الطفل على الطب الشرعي.