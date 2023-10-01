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سقوط فستان هيفاء وهبى على المسرح.. وتغطي صدرها بيديها(فيديو)

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هيفاء وهبى
الأحد، 01-10-2023 12:07 م


وقعت الفنانة هيفاء وهبي في موقف محرج بسبب فستانها على المسرح ، مما عرضها لبعض الانتقادات .

 

واثناء غناء هيفاء وهبي على المسرح تفاجأت بسقوط جزء من فستانها من الاعلي وهو ما جعلها تضع يدها على الفستان .

 

كشفت منصة شاهد vip  عن استعدادها طرح فيلم رمسيس باريس بطولة هيفاء وهبي ، وذلك بعد رفعه من دور العرض خلال الأشهر الماضية .

وتدور أحداث فيلم "رمسيس باريس" فى إطار كوميدى، حول انتقال مجموعة من المصريين من رمسيس إلى باريس وهذه الرحلة تتضمن كثيرا من الأحداث والمفاجآت، وسط مواقف كوميدية تقوم على الموقف، وتصل الأحداث ذروتها عندما يقررون تشكيل عصابة لسرقة لوحة الموناليزا من متحف اللوفر، وهم متنكرون، وتقدم هيفاء وهبى فى الفيلم شخصية فتاة شعبية.

 

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