الأحد 13 أغسطس 2023
توقيت مصر 15:02 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بعد قفزة الذهب.. تعرف على سعر الدولار اليوم بالبنوك والسوق السوداء

فوق الركبة.. إلهام شاهين بإطلالة مثيرة من بحر الساحل الشمالي

برصاصة في رأسها.. لاعب كمال أجسام يقتل زوجته في بث مباشر

ظهور مفاجئ لـ علاء مبارك في كشري أبوطارق.. شاهد كيف تم استقباله

أول تعليق من معز مسعود على أنباء انفصاله عن حلا شيحة

300 جنيه عن كل دقيقة.. المترو يفرض غرامة رادعة على راكب عطّل القطار

قفزة مفاجئة في سعر الذهب.. تعرف على الأسعار الآن

تحرك عاجل بعد تحذير السعودية وسلطنة عمان من منتج مصري

زواج عرفي.. مفاجأة في حيثيات براءة إسلام جابر

تعليق مفاجئ من رونالدو بعد فوز النصر السعودي بالبطولة العربية

سقط وسط لاعبي الأهلي في الساحل.. إمح الدولي يدخل في غيبوبة

image
إمح
الأحد، 13-08-2023 01:20 ص

 

أصيب أمح الدولي أشهر مشجعي النادي الأهلي المصري، بوعكة صحية مفاجئة، أثناء قضاء العطلة الصيفية بالساحل الشمالي، رفقة بعض لاعبي الأهلي، وأصاب مرضه مشجعي المارد الأحمر وعديد من متابعي كرة القدم بحالة من الحزن، إذ أكد شقيقه أن «أمح» يتحدث بصعوبة بالغة، في انتظار خضوعه لرسم مخ، لمعرفة تفاصيل مرضه.

 

وأمح الدولي، صديق لعديد من لاعبي النادي الأهلي، ومُشجعًا مُتعصبًا له منذ سنوات طويلة، وهو شاب من ذوي الهمم.

ونشر شقيقه، والمعروف بـ«ميمو الدولي»، عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة أمح الدولي بالمستشفى، وعلق قائلًا: «ربنا يقومك بالسلامة و يشفيك يا أمح يا رب»، كما نشر فيديو له عبر خاصية الفيديوهات القصيرة «ريلز»، قائلًا: «ربنا يشفيك يا ابني، روحي بتروح مني وأنت تعبان كده».

 

ويؤكد شقيقه، الشهير بـ«ميمو الدولي»، أن «أمح لما جات له غيبوبة سكر، الدكتور قال إنه محتاج يعمل كشف مخ، عملنا الأول فحوصات طبية  في مستشفى العلمين، علشان نتأكد من حالته، وبعدين نقلناه لإحدى مستشفيات أكتوبر»، وما يزال يعاني من الوعكة الصحية التي تعرض لها فجأة.

 

 

إقرأ ايضا

1

فوق الركبة.. إلهام شاهين بإطلالة مثيرة من بحر الساحل الشمالي

173-001758-bodybuilding-kills-the-wife_700x400

برصاصة في رأسها.. لاعب كمال أجسام يقتل زوجته في بث مباشر

Capture

ظهور مفاجئ لـ علاء مبارك في كشري أبوطارق.. شاهد كيف تم استقباله

أخبار متعلقة

267885938_358967586031758_41379743870696217_n (1)-61c0da3821a98

أحمد موسى يكشف كواليس إقالة سيد عبدالحفيظ ويكشف مفاجأة

aAxn2mVN (1)

لهذا السبب.. الأهلي يرفض إلغاء العقوبات على أي لاعب

64b599364236045a6c1123b9

خلف الحبتور يفجر مفاجأة عن نيته شراء نادي الزمالك

mhmed_aziz_january_1_1_2019_january_koo_1_ibrahim_samir_koo__mido3

خوفًا من الحبس.. ميدو يتراجع ويحذف تغريدات صادمة بعدما وصلت النائب العام