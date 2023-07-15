خوفًا من الحبس.. ميدو يتراجع ويحذف تغريدات صادمة بعدما وصلت النائب العام





تقدم كل من أسامة حسني، لاعب الأهلي السابق والإعلامي بقناة ناديه، وجمال جبر، مدير الإعلام بالأهلي، ببلاغين إلى المستشار النائب العام ضد أحمد حسام ميدو، لاعب الزمالك الأسبق وعضو اللجنة الفنية بناديه؛ لقيامه بنشر أخبار كاذبة.

وكان أحمد حسام ميدو قد هاجم أسامة حسني لاعب الأهلي السابق وجمال جبر رئيس المنظومة الإعلامية بالنادي، عبر صفحته الشخصية على "تويتر"

ونشر ميدو تدوينة مهاجما نجم الأهلي مرفقا معه صورة وقال :"أسامة حسني تلميذ صفوت حجازي وواحد من أدوات الاخوان المسلمين في الرياضة المصرية حتى الآن يقول ان التاريخ يقول ان الست سنوات القادمة للاهلي !!! مثلما قال معلمك بان الاخوان سيحكمون مصر للخمسين سنه القادمة".

وكتب ميدو مهاجما جمال جبر :"قريبا سأحكي لكم عن قصة جمال جبر بقيادات الأخوان المسلمين وعلاقتهم بقيادات الألتراس ".

وحذف أحمد حسام ميدو، لاعب الزمالك الأسبق وعضو اللجنة الفنية بالنادى التويتات التي قام بنشرها خلال الساعات الماضية التى تجاوز فيها بحق كلا من اسامة حسني وجمال جبر.

وجاء قرار ميدو بحذف التويتات بعد أن تقدم كلٌ من أسامة حسني، لاعب الأهلي السابق، وجمال جبر، مدير الإعلام بالأهلي، ببلاغين إلى معالي المستشار النائب العام ضد أحمد حسام ميدو.





