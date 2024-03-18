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سقط أثناء إطعام الحمام.. وفاة الفنان ياسر الشرقاوي يصدم الجميع

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ارشيفية
الإثنين، 18-03-2024 11:42 ص


توفي الفنان ياسر الشرقاوي، اليوم الأحد، إثر حادث أليم في الإسكندرية، فيما أعلنت أسرته تشييع الجثمان عقب صلاة ظهر غد من مسجد المواساة والعزاء ليلًا بدار مناسبات مسجد القائد إبراهيم.
وأعلن حسني حافظ، عضو مجلس النواب السابق، صديق الفنان الراحل، وفاته عبر صفحته على فيسبوك، قائلًا:"البقاء لله.. مازال الموت يخطف أعز الأحباب إنا لله وإنا إليه راجعون توفي إلى رحمة الله تعالى عشرة العمر صاحب القلب الطيب والابتسامة الدائمة الفنان ياسر الشرقاوي".

وحول تفاصيل الوفاة، أوضح حافظ :" أن الفنان السكندري كان يهوى تربية الحمام أعلى منزله بمنطقة كامب شيزار واليوم وأثناء إطعامه الحمام استند على سور العقار فسقط به وتوفى متأثرًا بإصابته".
وأعلن نجل الفنان الراحل، عن تشييع الجنازة عقب صلاة ظهر غد الاثنين من مسجد المواساة ليواري الجثمان الثرى بمقابر المنارة "باب 1" على أن يقام العزاء ليلًا عقب صلاة العشاء بدار مناسبات مسجد القائد إبراهيم.
يشار إلى أن الفنان ياسر الشرقاوي ممثل ومطرب من مواليد الإسكندرية شارك في العديد من الأعمال الدرامية من بينها مسلسل لدواعي أمنية عام 2002 مع الفنان الراحل كمال الشناوي، ومسلسل أم العروسة عام 1998 من بطولة حسين فهمي وسوسن بدر من إخراج أحمد صقر وفيلم "لو كان ده حلم".
وشارك عام 2003 في بطولة مسلسل عاصفة الشك مع الفنان سامي مغاوري وأحمد سلامة وكان من إخراج باسم محفوظ، وكان آخر أعماله مشاركته في مسلسل قلوب تائهة مع الفنانة عبير صبري عام 2006 من إخراج إبراهيم زكي
وقدم الفنان الراحل ألبوم "نادي" وضم أغنيات "بوعد هواكي، "ولا كنت أعرف"، "اتمهلي"، "وخداني"، "اشتاق"، "نادي"، "عيون الشمس"، "جايه" و"ألف طريق"، كما قدم ألبوم "من أول مرة".

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