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سعر الدولار يسجل ارتفاعًا مفاجئًا اليوم في هذه البنوك

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الدولار
الأربعاء، 03-04-2024 01:29 م


تباين سعر الدولار مقابل الجنيه في بداية التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء في 9 بنوك مقارنة بنهاية التعاملات أمس الثلاثاء، بحسب بيانات سعر الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الدولار ببداية التعاملات في 9 بنوك اليوم
البنك الأهلي المصري: 47.11 جنيه للشراء، و47.21 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 47.11 جنيه للشراء، و47.21 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 47.10 جنيه للشراء، و47.20 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.11 جنيه للشراء، و47.21 جنيه للبيع.

بنك البركة: 47.10 جنيه للشراء و47.20 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 47.21 جنيه للشراء و47.31 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش، بزيادة 10 قروش للبيع والشراء.

بنك قناة السويس: 47.11 جنيه للشراء، و47.21 جنيه للبيع.، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 47.04 جنيه للشراء، و47.14 جنيه للبيع، بزيادة 10 قروش للشراء والبيع، بتراجع 21 قرشا للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.15 جنيه للشراء، و47.25 جنيه للبيع.

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