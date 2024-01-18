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أحمد موسى: انسحاب مجموعة الشايع الكويتية من الاستثمار في مصر بسبب أزمة الدولار

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أحمد موسى: انسحاب مجموعة الشايع الكويتية من الاستثمار في مصر بسبب أزمة الدولار

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أحمد موسى
الخميس، 18-01-2024 11:42 ص


كشف أحمد موسى عن خروجً مجموعة الشايع الكويتية من مصر، مبينا أنه تم ترويج أخبارا سلبية بشأن إغلاق مجوعة الشايع الكويتية 100 متجر لعلامات تجارية مشهورة تابعة لها في مصر؛ لافتا إلى أن ذلك بسبب أزمة الدولار وعدم استقرار العملة المصرية أمام الدولار الأمريكي، منوها أن بعض المحال التي تعمل في الملابس المستوردة تواجه صعوبات في الاستيراد بسبب نقص الدولار.
وأضاف موسى خلال تقديمه برنامج على مسئوليتى المذاع على قناة صدى البلد، الأربعاء، أن مجوعة الشايع الكويتية قد تضطر لغلق بعض العلامات التجارية، وهذا الأمر يثير مخاوف لدى المواطنين، خاصة أنها مجموعة استثمارية كبيرة، مشددا على ضرورة وضع خطط سريعة لمعالجة الأزمة التي قد تتوسع لدى بعض المستثمرين الآخرين.
وأوضح موسى أن بعض الشركات في مصر تبيع منتجاتها بالدولار، ومشكلة السوق السوداء للدولار أمر يجب التعامل معه وحل هذه الأزمة، وكل مستوردي الملابس لديهم مشكلة كبيرة في الاستيراد، ويجب حل هذه المعادلة.

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