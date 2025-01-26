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"سرقة نعش الموتى" من أحد مساجد الشرقية يثير ضجة.. ماذا حدث؟

نعش
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الأحد، 26-01-2025 01:20 ص

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" منشورا جاء فيه، "نشر أهالي قرية بنايوس التابعه لمركز شرطة الزقازيق في محافظة الشرقيه منشورا مرفقا بصور يظهر شخص يستقل دراجة نارية تيروسكل ويحمل فوقه نعش نقل موتى.

 

وقال الناشرين إنهم تفاجئوا باختفاء نعش نقل الموتى الوقف في مسجد البنداري في محيط القريه وبمراجعة كاميرات المراقبه تبين قيام شخص بسرقتها وحمله على التيروسكل الخاص به وفر هاربا وناشدوا من يتعرف عليه يتواصل مع إدارة المسجد.

 

بيان الداخلية

 

من جانبه أكد مصدر بمديرية أمن الشرقية أنه لا صحة لما تم تداولة عبر مواقع التواصل الإجتماعي بشأن قيام عاطل بسرقة نعش دفن الموتي بقرية بنايوس بمدينة الزقازيق، وجار أعمال فحص المنشور واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

 

وأضاف المصدر أنه لم يتم تلقي أي بلاغ أو شكوى رسمية من أهالي المنطقة تفيد تضررهم من سرقة نعش دفن الموتي من أحد المساجد بالمنطقة وفور تداول المنشور تجري أعمال الفحص للوقوف على حقيقة الأمر.

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