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«سد النهضة والفرصة الأخيرة».. رئيس الأركان في زيارة مفاجئة للسودان والكونغو

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الفريق محمد فريد
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الخميس، 24-06-2021 07:34 م

كشفت وسائل إعلام أن رئيس الأركان الفريق محمد فريد حجازي، زار على رأس وفد عسكري رفيع المستوى السودان والكونغو، فيما كان ملف سد النهضة الإثيوبي حاضرا بقوة في تلك الزيارات.
ونقل موقع "الشرق" عن مصادر، قولها إن وفدا عسكريا رفيع المستوى زار الخرطوم في زيارة وصفت بـ"المفاجئة"، لإجراء محادثات مشتركة مع رئيس الأركان السوداني، محمد عثمان الحسين، بشأن تطورات أزمة سد النهضة بجانب عدد من الأنشطة الأخرى المشتركة.
وأوضحت المصادر أن تلك الزيارة جاءت بعد زيارة أخرى "مفاجئة" إلى الكونغو، تهدف لدعم الاتفاقات المشتركة بين البلدين.
يأتي هذا في وقت يجتمع فيه وزيرا الري السوداني والإثيوبي، اليوم وغدا، برعاية الاتحاد الأفريقي، لحل أزمة سد النهضة قبل الملء الثاني للسد.
ونقل موقع "مصراوي" عن السفير ماجد عبدالفتاح، رئيس بعثة الجامعة العربية في الأمم المتحدة، قوله إن هذا هو الاجتماع الأول منذ 3 أشهر، ملمحا إلى أنه كان من المفترض عقده الأسبوع الماضي، لكنها تأجلت بناء على طلب إثيوبي، بسبب إجراء الانتخابات البرلمانية في البلاد.
ويوصف الاجتماع بأنه "الفرصة الأخيرة" للتوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة بين الدول الثلاث قبل بدء الملء الثاني لسد النهضة في يوليو المقبل.
 

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