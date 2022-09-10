«سخنت على أوصاف جسمها»..اعترافات مدير مدرسة الطالبية في فضيحته مع معلمة داخل مكتبه

السبت، 10-09-2022
03:03 م
أحالت نيابة جنوب الجيزة
الكلية برئاسة المستشار طارق حسنين المحامي العام الأول مدير مدرسة
الأحلام الابتدائيه
للجنايات لاتهامه بهتك عرض معلمة
واستغلال نفوذه الوظيفي
نص اعترافات مدير مدرسة
الطالبية
من خلال التحقيقات
س / ما تفصيلات ما حدث
تحديدا وما هي أوجه دفاعك ؟
ج / اللي حصل إن كنت شغال
مدير مدرسه الأحلام وفي الفترة دي حضرت الشاكية وكان معها ورق تطوع بالمدرسة وواقف
علي الموافقة الأمنية وطلبت منها تجيب الموافقة من إدارة التربية والتعليم وخلال الفترة
دي اشتغلت في المدرسة تطوع لحين إحضار الموافقة .
وبعدها صدر قرار من الإدارة
بإنهاء خدمة المتطوعين وهي حضرت المدرسة وانا احتديت عليها وذهبت وبعد يومين رجعت المدرسه
تاني وكانت هاديه ودخلت عليا المكتب وقالت لي ينفع تشوف لي حل وارجع اشتغل وقولت لها
معنديش حل دلوقتي واقصي حل ارجعك فصلك النهارده علشان تلمي فلوس المجموعات وذهبت الفصل
فعلا.
بعد شويه نزلت تاني وكلمتني
وقربت مني علي الكرسي وأنا زقتها أكثر من مره وخرجت بره المكتب ورحت للاستاذ بدير وقولت
له المدرسة الجديدة بتتمايع ليه ورجعت المكتب ولقيتها بتقرب مرة أخري وبدات تلمسني
وحطت رجلها جانب رجلي وانا قولت لها ربنا هداكي وأسلوبك اتغير ليه وجبتي الأدب ده منين.
فجأة قالت لي عاوزاك وقولت لها ابعدي عني مينفعش في المدرسه وبدأت تطلب
مني طلبات مقابل آنها تعملي اللي انا عاوزه وبدأت تتكلم معايا وقالت لي قولي الحاجات
اللي في جسمي بمسمياتها وبدات تسخني ولما سخنتني أنا ضعفت وقولت لها هنستني الفرصة
المناسبة ولو مسكتي الكانتين هاجيلك علشان المدرسة فيها طلاب كثير وبعد كده هي طلعت
فوق صوتت وقالت ابني عمل حادثه وعرفت انها بتعمل حوار علشان تعملي مشكلة وهو دا كل
اللي حصل.
س من كان برفقتك انذاك؟
ج/ أنا كنت موجود لوحدي
بالمكتب بس في الغالب بيكون معايا رئيس شؤن العاملين وكان في اليوم ده مختفي بصورة
مريبة.
س/ ما طبيعة عملك واختصاصك
الوظيفي؟
ج/ حاليا اعمل بإدارة أبو
النمرس التعليميه وسابقا مدير مدرسة
الأحلام الابتدائية بالطالبية
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