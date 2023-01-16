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ساويرس يستفز مصطفى بكري بتغريدة عن رئيس سابق.. والأخير يهاجمه ويدعو لمناظرته

elaosboa17253
بكري وساويرس
Native
Teads
الإثنين، 16-01-2023 12:22 م

 

انتقد النائب مصطفى بكري، رجل الأعمال نجيب ساويرس، متهما إياه بنشر "أكاذيب" حول الرئيس الراحل جمال عبدالناصر في ذكرى ميلاده ودعاه لإجراء مناظرة بينهما على الهواء مباشرة بهذا الشأن.

 

وكتب ساويرس عن عبدالناصر ردا على تغريدة تتساءل عن سبب حضوره في ذاكرة الأجيال المصرية المتعاقبة: "أين كانت كرامة مصر عندما سجن المعارضين و عذبهم؟ أين كانت كرامة مصر في مغامراته وهزائمه في اليمن و كارثة 67 عندما فقدنا سيناء و عاد جيشنا مكسورا من سيناء؟ أين كانت كرامة مصر ولقد اختفت الحرية في عهده؟ وأثبت النظام الاشتراكي فشله الذريع في العالم كله وسقطت الشيوعية في روسيا"، حسب قوله.

 رابط التغريدة هنا

ورد بكري على ساويرس بالقول: "من حق المهندس نجيب ساويرس أن ينتقد الزعيم الراحل جمال عبدالناصر كما يشاء، من حقه أن ينفث عن حقده في كل مناسبة. لقد خرج علينا مجددا في ذكرى ميلاد الزعيم الراحل ليعيد نشر أكاذيبه حول عبدالناصر".

 رابط التغريدة هنا
وتابع بكري قائلا: "وبدلا من القيل والقال أنا أدعوه إلي لقاء تلفزيوني في أي قناه يختارها لنتحاور حول إدعاءاته، وأعلن عن استعدادي من اليوم لهذه المناظره، إيه رأيك ياباشمهندس، لو وافقت فأعتقد أنك مقتنع بما تقول ولديك الحجه والمعلومة، أما إذا لم توافق فسأعتبر ما تقول مجرد جعجعة لا تستحق الرد"، حسب قوله.

 

وكان قد شهد موقع تويتر هجوما متبادلا بين ساويرس وبكري قبل أسابيع بسبب تغريدة نشرها رجل الأول وجّه فيها انتقادات للنائب وعدد من الإعلاميين بسبب ما وصفه بـ"التطبيل".

 

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