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زينة تنشر صورة سيدة وتتوعد بملاحقتها بسبب ما فعلته مع طفليها

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زينة
Native
Teads
الإثنين، 06-02-2023 10:08 ص

 

 

كشفت الفنانة زينة، عن صورة لسيدة لا تعرفها، ذهبت لمدرسة ابنيها "عزالدين" و "زين الدين" وطلبت تقرير عن مستوى دراستهما، مؤكدة أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضدها.

 

ونشرت زينة، صورة السيدة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الست دي راحت مدرسة ولادي وطلبت من إداراة المدرسة طلب مش من حقها، وأنا مش عارفة إزاي واحدة من الشارع أنا ما أعرفهاش تعمل كدة، وتطلب تقارير عن مستوى الدراسة".

 

وأَضافت: "وطبعا تم طردها من المدرسة المحترمة الحمد لله.. سوف أتخذ جميع الإجراءات القانونية ضدها فورا، واللي يعرف يوصلها يقولي.. ربنا يحمي ولادنا جميعا".
شاهد التغريدة هنا

 

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