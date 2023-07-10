الإثنين 10 يوليه 2023
توقيت مصر 16:12 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بعد تحذيره من فعل هذا الأمر.. وفاة رجل داخل حمام سباحة في فندق خمس نجوم

فيديو مرعب يحبس الأنفاس.. سمكة قرش تفاجئ شاب في البحر

واعدت مدرب اللياقة البدنية وأثناء ممارسة الرذيلة معه في "السيدة زينب" اكتشفت الصدمة!

بعد إعلان البنك المركزي.. سعر الدولار الآن في البنوك رسميًا

أشهر كومبارس في السينما المصرية: بعت كليتي بـ ١٠ آلاف جنيه

فضيحة جنسية صادمة تضرب "بي بي سي"

يواجه الإعدام.. بيان جديد من المتحدث العسكري بشأن ضابط حادث مدينتي

قضية دعارة.. أم تلقي طفلتها من الطابق الثاني في السنبلاوين

بعد وقوع حالا تسمم.. قرار عاجل ضد مطاعم بالساحل الشمالي

زيادة جديدة في أسعار وسائل النقل.. وزير النقل يحسم الأمر

زيادة جديدة في أسعار وسائل النقل.. وزير النقل يحسم الأمر

20191222135559798
وزير النقل
الإثنين، 10-07-2023 07:47 ص

 


شدد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، على أنه لا زيادة في أسعار وسائل النقل في الفترة المقبلة، مضيفا أنه جار إنشاء محطات الأتوبيس الترددي على الدائري.


وأكد "الوزير"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الأحد، أنه لم يتم تحديد أسعار الأتوبيس الترددي حتى الآن، مؤكدًا أن سعر التذكرة الأتوبيس الترددي سيكون مناسبة للركاب.


وأشار، إلى أن القطار الكهربائي طوله 100 كيلو متر ويصل إلى العاصمة الإدارية ويربط المدينة الرياضية العالمية، لافتًا إلى أن القطار سيحظى بزيادة كبيرة في عدد الركاب بعد إقبال المواطنين للإقامة في الشروق وبدر والعاشر.


وأوضح أن القطار الكهربائي وسيلة نقل راقية تناسب المواطنين، مشيرا إلى أنه يتم العمل على تعظيم دور وسائل النقل الجماعي لخدمة الركاب، لافتًا إلى أن الحكومة تعمل بكامل طاقتها من العاصمة الإدارية في هذه الأيام.

إقرأ ايضا

نادى-جرين-هيلز-الشروق-15

بعد تحذيره من فعل هذا الأمر.. وفاة رجل داخل حمام سباحة في فندق خمس نجوم

135-150457-shark-swimmer-sea-t-rkiye_700x400

فيديو مرعب يحبس الأنفاس.. سمكة قرش تفاجئ شاب في البحر

0a569384ba

واعدت مدرب اللياقة البدنية وأثناء ممارسة الرذيلة معه في "السيدة زينب" اكتشفت الصدمة!