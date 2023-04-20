الخميس، 20-04-2023
12:03 م
كشف رجل الأعمال عبد العزيز حسن زوج الفنانة علا غانم
عن تفاصيل جديدة
في أزمتهما الأخيرة؛ حيث رد زوج الفنانة علا غانم
على اتهمات الفنانة له عبر أحد البرامج
المتلفزة ونفى كل كلامها.
وقال عبد العزيز حسن، زوج الفنانة علا غانم
، إنه يرفض ما قالته الفنانة
علا غانم
بشأن أنه يأخذ منها 4 آلاف دولار شهريا قائلا: قالت في البرنامج إني باخد
منها 4 آلاف دولار في الشهر وأنا مش باخد منها أي فلوس أو أي حاجة.
وأضاف عبد العزيز حسن، زوج الفنانة علا غانم
، أنه حرر دعوى قضائية ضد
الفنانة علا غانم
وذلك على خلفية الاتهامات التي وجهتها الفنانة علا غانم
له عبر أحد
البرامج التليفزيونية، وأن المحكمة أنصفته، ومن المقرر أن تدفع الفنانة علا غانم
85 ألف دولار له مقابل هذا الافتراء والتصريحات التي قالتها بشأنه، بالإضافة إلى أتعاب
المحامين وغرامات أخرى قائلا: هتدفع 85 ألف عشان غلطت فيا.
وأوضح عبد العزيز حسن، زوج الفنانة علا غانم
: أن الفنانة علا غانم
زوّرت
أوراقا رسمية علشان تحصل على حكم خلع
بدون علمي، وعملت زي وداد في مسلسل جعفر العمدة،
وهي بتستغل مشاعر الناس وكل كلامها على الفضائيات كذب، وهي عملت التمثيلية دي علشان
تاخد كل حاجة أنا بمتلكها وتاخد كل فلوسي، قائلا: كانت عايزة تعمل فيا زي وداد في جعفر
العمدة وتخلع
ني من غير ما أعرف.