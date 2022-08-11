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زوج الفنانة المضبوطة متلبسة بالخيانة يتنازل عن ملاحقتها قضائيًا وينفصلا

من-هو-زوج-ريم-الرياحي-ويكيبيديا-2
ريم الرياحي وزوجها
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الخميس، 11-08-2022 09:07 ص
كشفت إذاعة موزاييك التونسية عن وثيقة تنازل زوج الممثلة ريم الرياحي، عن ملاحقة زوجته قضائيا، بعد ساعات من اتهامها بالزنا والخيانة الزوجية.

وجاءت تلك الأخبار على الرغم من تكتم السلطات التونسية على اسم الفنانة المتهمة بالزنا والخيانة الزوجية، ولكن إذاعة موزاييك التونسية كشفت عن اسم ريم الرياحي.

قصة غريبة شهدها الوسط الفني التونسي أول امس، بعد انتشار خبر القبض على الممثلة ريم الرياحي إثر كمينا نصبه لها زوجها وهو مخرج معروف مع عشيقها داخل شقته.

وبعد ساعات كشفت السلطات الأمنية التونسية إن زوج الممثلة مخرج تونسي يعيش في فرنسا، فزادت التكهنات حول ريم الرياحي المتزوجة من مديح بلعيد.

وكشفت الروايات المنتشرة حول الواقعة، أن زوج ريم الرياحي، زرع كاميرا مراقبة داخل شقة الزوجية الكائنة في حي النصر، شمال وسط العاصمة التونسية، دون علم زوجته، وعقب تفريغ الكاميرا، تبين أن زوجته تدخل رفقة شاب لا يعرفه.


زوج ريم الرياحي
مديح بلعيد  مخرج تونسي يسكن في فرنسا، وتردد أنه أسقط الدعوى المقدمة بحق زوجته عقب ساعات من القبض عليها، لكن مصيرها أصبح بيد النيابة العامة بحسب مواقع تونسية، بعدما تم القبض عليها يوم الإثنين الماضي.



ريم الرياحي وحياتها
ريم الرياحي  ممثلة تونسية معروفة اشتهرت بتقديم الاستعراضات في برامج رمضانية، وعرفت بجمالها، وقدمت أدوار شهيرة في مسلسلات درامية تونسية، لكنها اختفت عن الأنظار فترة للاهتمام بأسرتها وأبنائها.

قدمت ريم الرياحي مسلسلات منها الأكابر، مال وآمال، غالية، حكم الأيام، فيما كان آخر أعمالها الذي طرح مؤخرا مسلسل براءة.
 

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