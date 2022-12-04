زوج إحدى ممرضات قويسنا:«الضابط عرض مليون جنيه للتصالح ودي مش أول مرة»

الأحد، 04-12-2022
02:04 م
كشف فؤاد
عبدالحميد، زوج إحدى ممرضات مستشفى قويسنا المركزي، الحالة الصحية لزوجته عقب
واقعة الاعتداء على طاقم التمريض بالمستشفى، قائلًا: "زوجتي صحيًا بقت أحسن
ولكنها مدمرة نفسيًا، وإحنا حررنا وطنا أأكيد هنحرر ظلم، ولدينا ثقة في جيش بلدنا".
وأضاف
"عبدالحميد" في مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن" على
فضائية "الحدث اليوم" مساء السبت: "اللي حصل فاجعة ومحدش حاسس بينا
لما ضابط طيار يقوم بالاعتداء على زوجتي وأفراد التمريض بهذا المنظر البشع"،
موضحًا: "مش هعرف أرفع عيني في وش زوجتي إلا لما أخد حقها".
وتابع، أن
الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة
تفضل وقام بعمل اجتماع مع الممرضات وذويهم
وطمأنهم أن العدل لن يضيع، قائلًا: "كلنا ثقة في عدل بلدنا والموضوع مفعل
للمجلس العسكري وإن شاء الله هيرجع لنا حقنا".
وأشار إلى أن
زوجته تعاني من كدمات في الوجه والرجل والجسم، وكسر في الذراع، نظرًا لأنها ضربت
بكرباج، قائلًا: "أخت الطيار كانت داخلة بكرباج سوداني جلد وليس حزام كما
قيل، ووالدة الطيار كان معاها حديدة ضربت بيها أعضاء التمريض"، موضحًا:
"أهل المتهم كانوا يساومونا على صلح حتى الساعة 4 الفجر يوم الواقعة واتعرض
عليا مليون جنيه من أهل المتهم عشان نتصالح، وهي ليست الواقعة الأولى لاعتداء
المتهم على أشخاص، بل أن المتهم قام بضرب أحد الأشخاص من فترة وتسبب في شرايينه
ودفع له 500 ألف كتعويض، وقام بتكسير أحد فروع المحمول لمجرد طلب بطاقته.
وأوضح:
"أهل المريض عرضوا عليا فلوس وقالولنا لكم حق مادي ومعنوي هنقولكم حقكم علينا
وأنا كنت شاهد عيان وسط هيئة التمريض كلهم".