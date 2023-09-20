زلزال بقوة 3.8 يضرب مدينتين في تونس

الأربعاء، 20-09-2023
05:33 م
نسمه عبد الوهاب
أكد لمعهد الوطني للأرصاد الجوية بتونس
، عن وقوع زلزال
بقوة 3.8 درجة، ضرب مدينتي سوسة والمنستير الساحليتين اليوم الأربعاء، وذلك في ضوء عدد من الهزات الضعيفة والمتوسطة التي ضربت السواحل الجنوبية للبحر المتوسط خلال الساعات الأخيرة.
ورصدت المحطات الخاصة برصد الزلازل التابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي التونس
ي، رجة أرضية على الساعة 3.35 دقيقة بالتوقيت المحلي التونس
ي، بقوة 3.8 درجة على مقياس ريختر، وذلك قبالة ساحل مدينتي سوسة والمنستير.
وفي وقت سابق، تسبب العالم الهولندي، فرانك غوغربيتس حالة من الجدل، بعدما تنبأ بوقوع زلزال
بقوة 7 درجات في جبال الأطلس الكبير في المغرب صباح يوم السبت الماضي، وقد أسفر الزلزال
عن وقوع خسائر فادحة، مع وفاة وإصابة العديد من الأشخاص ،ويُعتبر هذا الزلزال
الأكثر تدميرًا في المغرب منذ عام 1960، وهو أشد الزلازل عنفًا في المنطقة على مدى أكثر من قرن، بالإضافة إلى وقوع زلزال
اليوم في غرب مطروح.