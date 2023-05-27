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روسيا تكشف عن شروط إنهاء الحرب في أوكرانيا

علم روسيا وأوكرانيا.
روسيا وأوكرانيا
السبت، 27-05-2023 04:24 ص نسمه عبد الوهاب
أكد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل جالوزين، أن رفض أوكرانيا الانضمام إلى حلف الناتو والاتحاد الأوروبي والعودة إلى حالة الحياد هو أحد شروط تحقيق السلام.

وأشار نائب الوزير، في تصريحات نقلتها وكالة "تاس" الروسية إلى أن مطالب روسيا لتسوية النزاع حول أوكرانيا لم تتغير: "حماية سكان دونباس، واجتثاث النازية ونزع السلاح من أوكرانيا والحياد، والقضاء على التهديدات لأمن روسيا المنبثقة من أراضيها وقال: "نحن مقتنعون بأن التسوية غير ممكنة إلا إذا توقفت الأعمال العدائية الأوكرانية وتوريد الأسلحة الغربية. ولتحقيق سلام شامل وعادل ودائم، يجب أن تعود أوكرانيا إلى حالة عدم الانحياز المحايدة، المسجلة في إعلان عام 1990 عن سيادة دولتها، ورفضها الانضمام إلى الناتو والاتحاد الأوروبي".

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