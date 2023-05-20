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روسيا تعتزم إلغاء تأشيرات الدخول مع 3 دول عربية

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روسيا
السبت، 20-05-2023 03:43 م نسمه عبد الوهاب
أعلن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، أن وزارة الخارجية الروسية تبذل جهودا حثيثة لإلغاء تأشيرات الدخول مع عدد من بلدان العالم الإسلامي، وكذلك مع بلدان إفريقية.

وقال بوغدانوف على هامش منتدى "روسيا – العالم الإسلامي" (KazanForum ) الذي ينعقد حاليا في مدينة قازان الروسية، إن "الجهود في هذا المسار مستمرة. ونحن نعتزم بشكل عام التخلي عن نظام منح تأشيرات الدخول لأن هذا الأمر مهم جدا للسياحة ورجال الأعمال".

وأشار بوغدانوف إلى قيمة خاصة تشكلها لروسيا بلدان العالم الإسلامي والدول العربية والإفريقية. وقال:" نبذل جهودا مماثلة تجاه البلدان الأسيوية التي قد تصبح مستقبلا مسارات ممتازة للسياحة وقطاع الأعمال. وبينها ماليزيا وإندونيسيا".
وأضاف:" إننا نعطي أفضلية للدول التي تتعاون معنا تقليديا في العديد من المسائل، وهي بالدرجة الأولى مصر والعراق وسوريا".

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