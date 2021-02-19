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بعد توقف 5 سنوات..

روسيا تستأنف رحلاتها الجوية إلى شرم الشيخ والغردقة

روسيا تستأنف رحلاتها الجوية إلى شرم الشيخ
روسيا تستأنف رحلاتها الجوية إلى شرم الشيخ
 
الجمعة، 19-02-2021 10:38 ص فتحي مجدي
بعد توقف استمر أكثر من خمس سنوات، قرت روسيا استئناف الرحلات الجوية المباشرة إلى مدينتي شرم الشيخ والغردقة في مارس المقبل.

وأعلن رئيس سلطة الطيران المدني المصري أشرف نوير، الخميس، استئناف رحلات الطيران الروسية إلى مدينتي شرم الشيخ والغردقة، اعتبارًا من 28 مارس المقبل، بعد توقف لأكثر من 5 سنوات.

وقال نوير، في تصريحات صحفية، إن شركة "نورد ويند" الروسية ستنظم أربع رحلات أسبوعيا، رحلتان إلى الغردقة ومثلهما إلى شرم الشيخ، وذلك بعد موافقة السلطات الروسية على عودة السياحة إلى هاتين المدينتين. وأضاف أن "الرحلات القادمة من روسيا ستبدأ في 28 مارس المقبل".

وجاء ذلك بعد أيام من زيارة وفد روسي لمصر، ضم 17 فردًا من مفتشي الأمن بوزارة النقل الروسية. وقام الوفد بجولة تفتيشية، استغرقت سبعة أيام، بمطاري شرم الشيخ والغردقة، وأشاد بالإجراءات الأمنية المتبعة في المطارين، وفق "بوابة الأهرام".

وأكد نوير أن "كافة المطارات المصرية تضاهي المطارات العالمية، من حيث الأمن والسلامة الجوية، ووجود أحدث أجهزة التفتيش". وكانت الرحلات الروسية إلى شرم الشيخ والغردقة قد توقفت بعد تحطم طائرة ركاب روسية في سيناء في أكتوبر 2015 مما أودى بحياة 224 شخصًا.
 

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