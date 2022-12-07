رقص وأحضان.. محمد رمضان يثير الجدل مع مضيفة داخل طائرة في السعودية

الأربعاء، 07-12-2022
08:58 ص
واصل الفنان محمد رمضان
إثارة الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي،
بسبب فيديوهاته التي يعتبرها البعض مستفزة.
وفي أحدث ظهور له، نشر محمد رمضان
فيديو يرقص
مع
مضيفة طيران داخل طائرة خاصة، أثناء عودته من السعودية للقاهرة.
وأوضح الفيديو،
محمد رمضان
يركب طائرة خاصة، ويرقص
مع المضيفة على أغنيته "السلطان" ثم
عانقها، مما أثار الجدل الواسع.
ورصد الفيديو،
محمد رمضان
ينزل من الطائرة بأحد المطارات في القاهرة، كما ظهر تجمع بعض عمال
المطار حوله لالتقاط صور تذكارية معه.
الجدير بالذكر
أن محمد رمضان
أحيا في السعودية حفلًا ضمن فعاليات "ميدل بيست" المقامة
على هامش موسم الرياض.
شاهد الفيديو