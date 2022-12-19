رفع الحصانة عن نائب اعتدى على ضابط شرطة بعدما ضبط في سيارته حشيش





رفع مجلس النواب الحصانة عن النائب عيد حماد بناء على طلب النائب العام، للتحقيق معه بتهمة اعتدائه على ضابط شرطة.

وتعود بداية الواقعة عندما ألقى كمين شرطة بمنطقة 15 مايو، القبض على سائق النائب «عيد حماد»، وبحوزته مخدر الحشيش وعدد 2 سلاح ناري «مسدس».

حضور النائب

وفور القبض على السائق، قام بالاتصال بالنائب الذي حضر على الفور، واشتبك مع الضابط وقوة الكمين، وطلب عدم تحرير محضر بالواقعة أو مصادرة المضبوطات.

ورفض الضابط طلب عضو مجلس النواب وأصر على تحرير محضر بالواقعة والقبض على السائق ومصادرة المضبوطات، وتقديم شكوى رسمية ضد النائب بسبب اعتدائه على قوة الكمين الأمني.

مع إصرار الضابط على موقفه، قام عضو مجلس النواب بالاعتداء على قوة الكمين، والاستيلاء على السيارة وفر بها هاربا، بحسب اليوم السابع.

بعد فرار النائب بالسيارة، قامت قوة كمين 15 مايو، بمطاردته وتم التحفظ عليه مع سائقه والسيارة، وتحرر محضر بالواقعة.

اعتذار رسمي

الجدير بالذكر أن النائب عيد حماد، تقدم باعتذار إلى وزارة الداخلية، وأعلن استعداده لتحمل المسؤولية والمحاسبة، وتم رفع الحصانة عنه أمس.