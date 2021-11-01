رسميًا.. نقابة المهن الموسيقية تقرر إيقاف أحمد سعد عن الغناء

الإثنين، 01-11-2021
09:44 ص
قررت نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان هاني شاكر، وقف الفنان أحمد سعد
عن الغناء
، أمس الأحد 31 أكتوبر.
وأوضحت النقابة، أنها اتخذت هذا القرار، بسبب امتناع أحمد سعد عن دفع غرامة
مالية قررتها النقابة عليه منذ فترة، بسبب غنائه مستخدما الفلاشة، رغم قرار
النقابة بمنع الغناء
بها.
وأوضحت أنه سيتم رفع الايقاف عن أحمد سعد بعد دفعه للغرامة مباشرة.
ومن المتوقع أن يسدد أحمد سعد، الغرامة، غدا أو بعد غدٍ؛ بسبب مشاركته في
مهرجان الموسيقى العربية خلال أيام.
وفي أول رد له، كشف أحمد سعد أنه سيذهب اليوم الإثنين، إلى نقابة المهن
الموسيقية ، وسيقوم بدفع الغرامة والتي تقدر ب 20 الف جنيها ".