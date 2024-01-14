رسميًا.. المواعيد الجديد لانقطاع الكهرباء

الأحد، 14-01-2024
10:59 ص
عدلت شركات الكهرباء مواعيد قطع الكهرباء ضمن جدول تخفيف الأحمال الجديد، مراعاة لظروف الامتحانات والطلاب في الفصل الدراسي الأول.
الجدول الجديد لتخفيف الأحمال
وبدأ الجدول الجديد لقطع الكهرباء منذ أمس في مختلف المحافظات، ليتم قطع التيار بمعدل ساعتين لكل منطقة، في مختلف المحافظات في التوقيت ما بين الساعة الثانية ظهرا حتى الساعة الخامسة مساء، بدلًا من الساعة الحادية عشر حتى الساعة الخامسة مساء.
وكشفت شركات الكهرباء أنه بعد انتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية والمرحلة الثانوية تعود مواعيد تخفيف الأحمال وانقطاع الكهرباء
القديمة، والتي تأتي على النحو التالي:
من الساعة 11 إلى الساعة 1 مساء
من الساعة 1 مساء إلى الساعة 3 مساء.
من الساعة 3 مساء إلى الساعة 5 مساء.
وكانت قد أعلنت الحكومة عن تعديل مواعيد قطع الكهرباء ، حيث تم بدءا من 4 يناير الجاري تنفيذ خطة تخفيف أحمال الكهرباء نهارا وليس ليلا مع بدء الامتحانات.
وتم قطع الكهرباء، لمدة ساعتين ضمن خطة تخفيف الاحمال على أن تكون في ساعات النهار ، ومنع الانقطاع أثناء الليل مراعاة للطلاب في فترة الامتحانات بدءا من الشهر الحال