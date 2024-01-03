الأربعاء 03 يناير 2024
توقيت مصر 11:30 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

أول تعليق من جيش الاحتلال على اغتيال "العاروري"

حيلة صادمة.. شاب مصري ليتزوج من حبيبته

تطور مفاجئ.. حماس والجهاد الإسلامي يبلغان مصر بهذا الأمر بعد اغتيال العاروري

شاهد.. زلة لسان لـ شيرين على مسرح حفل دبي تغضب العراقيين

تعليق مفاجئ من أصالة بعد الصلح مع أنغام

ساعتان نهارًا.. المواعيد الجديدة لقطع الكهرباء

تحرك جديد.. كم سجل سعر الدولار في السوق السوداء اليوم؟

"طلعت مسروقة".. التحقيقات تحسم جدل سرقة غادة والي رسومات «الروسي كوراسوف»

بالصور.. خناقة ريهام سعيد وسميرة الدغيدي

فنانة شهيرة تفاجئ شيرين خلال حفلها في دبي: مبروك الطلاق

ساعتان نهارًا.. المواعيد الجديدة لقطع الكهرباء

IMG-20240103-WA0010
ارشيفية
الأربعاء، 03-01-2024 11:08 ص
 
أعلنت الحكومة عن تعديل مواعيد قطع الكهرباء ، حيث سيتم بدءا من اليوم تنفيذ خطة تخفيف أحمال الكهرباء نهارا وليس ليلا مع بدء الامتحانات.
وسيتم قطع الكهرباء، لمدة ساعتين ضمن خطة تخفيف الاحمال على أن تكون في ساعات النهار ، ومنع الانقطاع أثناء الليل مراعاة للطلاب في فترة الامتحانات.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة خطة تخفيف الأحمال الكهربائية على مستوى الجمهورية، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس جابر الدسوقي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، والدكتور مجدي جلال، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، والمهندس محمود النقيب، نائب رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندس ياسين محمد، نائب رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية للعمليات.
مواعيد قطع الكهرباء الجديدة
اتخذت وزارة الكهرباء عددا من الإجراءات خلال الأيام الماضية، ومن المقرر أن تبدأ بالفعل في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وذلك بداية من غد الأربعاء، حيث سيتم ضغط الفترة الخاصة بتخفيف الأحمال لتكون من 11 صباحاً وحتى الخامسة مساءً.
ومن المقرر أن تعلن الوزارة جداول تخفيف الأحمال لكل منطقة (ساعتين لكل منطقة)، بحيث تنتهي فترة التخفيف في الخامسة مساءً.
مواعيد انقطاع الكهرباء الجديدة عبر هذا الرابط، ومن المقرر ان يتم اعلان المواعيد الجديدة بكافة المحافظات عبر هذا الرابط خلال ساعات.

إقرأ ايضا

IMG-20240103-WA0008

حيلة صادمة.. شاب مصري ليتزوج من حبيبته

IMG-20240103-WA0012

شاهد.. زلة لسان لـ شيرين على مسرح حفل دبي تغضب العراقيين

IMG-20240103-WA0005

تعليق مفاجئ من أصالة بعد الصلح مع أنغام