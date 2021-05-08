رد مفاجيء من أردوغان على عودة العلاقات مع مصر

السبت، 08-05-2021
12:06 م
المصريون
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
، إن بلاده تسعى لاستعادة
الوحدة ذات الجذور التاريخية مع شعب مصر
، في أحدث تصريح ضمن المحاولات التركية لاستعادة
العلاقات
مع القاهرة.
ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن الرئيس التركي، عقب صلاة الجمعة
أمس، قوله:”موقفنا تجاه الشعب المصر
ي إيجابي جدا، ونسعى لاستعادة الوحدة ذات الجذور
التاريخية مع شعب مصر
”.
وأضاف أردوغان
: “يحزننا رؤية الشعب المصر
ي يتضامن مع الشعب
اليوناني”، في إشارة إلى النزاع التركي اليوناني على الحدود البحرية ومناطق التنقيب
في شرق البحر المتوسط.