الأربعاء، 27-03-2024
01:12 م
انتقدت الفنانة رانيا يوسف
، الفنان محمد سلام
الذي يشارك هذا العام ببطولة الجزء الثامن من مسلسل "الكبير أوي
" الذي يعرض ضمن موسم دراما رمضان وسط مجموعة من نجوم الكوميديا المصرية على رأسهم الفنان أحمد مكي.
ونشرت الفنانة رانيا يوسف
بوست عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك" انتقدت خلاله مشاركة الفنان محمد سلام
بالمسلسل الكوميدي "الكبير أوي
" على الرغم من رفض "سلام" مؤخرًا المشاركة بإحدى المسرحيات الكوميدية ضمن فعاليات "موسم الرياض" واعتذاره بسبب تصاعد الأحداث في غزة وهو ما أثار بسببه جدلًا ولغطًا كبيرًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
وعلقت "رانيا" على مشاركة "سلام" في مسلسل "الكبير أوي
8" قائلة: "بتفرج على الكبير أوي
، لقيت الزميل محمد سلام
بيرقص ويهزر عايزه اسأله يعني عملت مشكلة وجدل علشان متروحش مسرحية ترقص وتهزر فيها وروحت تعمل كده في مسلسل، طيب وأنت بتعمل كده مفكرتش في أهلنا في فلسطين
وهتقول إيه لما تقف قدام ربنا هتقوله ايه".
يذكر أن الفنانة رانيا يوسف
تنتظر عرض مسلسلها "بقينا اتنين" بالنصف الثاني لموسم دراما رمضان هذا العام ويشاركها البطولة الفنان شريف منير.