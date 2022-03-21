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رامز جلال يشوق الجمهور بنشر صورة لبرنامج المقالب الجديد في رمضان

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رامز جلال
Native
Teads
الإثنين، 21-03-2022 10:34 ص

شارك الفنان رامز جلال صورة لبرنامجه السنوي الذي يعرض في كل موسم رمضاني، والمرتقب عرضه في موسم رمضان 2022، وذلك عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي.
وشوق جلال الجمهور لبرنامج المقالب الخاص فيه والجديد من خلال نشر الصورة الرسمية للبرنامج كما وكشف عن بعض تفاصيل البرنامج لهذا الموسم، برعاية الهيئة العامة للترفيه وقناة mbc مصر.
وعلق رامز جلال على المنشور ذاته قائلا: "بسم الله توكلنا على الله واللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصاحبه وسلم والله المستعان وربنا يتمها علي خير ويكملها بالستر قريبا في رمضان 2022 على MBC مصر".

 

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