دولة خليجية تحصل على «صفر إرهاب» للعام الثامن على التوالي

الأحد، 29-11-2020
03:05 م
المصريون
حصلت سلطنة عُمان على درجة "صفر
إرهاب" في المؤشر العالمي
للإرهاب لعام 2020م، الذي صدر خلال شهر نوفمبر الجاري ضمن تقرير معهد
"الاقتصاد والسلام" العالمي للأبحاث، والذي شمل 163 دولة حسب درجة
التضرر من الإرهاب
العالمي.
وجاءت سلطنة عُمان في مقدمة قائمة الدول الأقل تضررًا من الإرهاب
في العالم
والتي تنعم بالأمان من التهديدات الإرهاب
ية، حيث حلَّت السلطنة في المرتبة 138
بالمشاركة مع 26 دولة أخرى في الدول الأقل تعرضا لخطر الإرهاب
، من أصل الدول التي
شملها التقرير العالمي.
ويأتي حصول عُمان على درجة "صفر
إرهاب" للمرة الثامنة على
التوالي منذ أول إصدار لتقرير المؤشر في عام 2012م، كدليل واضح على ما تتمتع به
السلطنة من أمن وأمان واستقرار.
يقوم المؤشر العالمي للإرهاب بتصنيف الدول وإعطاء كل دولة درجة بين 0 و10،
بحيث إن درجة 0 تعبر عن الدول التي لا يؤثر عليها الإرهاب
مطلقًا، بينما الدول
التي تحصل على 10 هي الدول الأكثر تأثرًا وعرضة للإرهاب.
ويعتمد تقرير المؤشر السنوي على 4 مؤشرات رئيسية هي: العدد الإجمالي
للحوادث الإرهاب
ية في سنة معينة، ومجموع الوفيات الناجمة عن العمليات الإرهاب
ية،
ومجموع عدد الإصابات الناجمة عن العمليات الإرهاب
ية، والأضرار المادية التي خلفتها
الحوادث الإرهاب
ية.