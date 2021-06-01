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دنيا وإيمي سمير غانم تعتذران عن هذا الأمر بعد وفاة والدهما

دنيا وإيمي سمير غانم
دنيا وإيمي سمير غانم
Native
الثلاثاء، 01-06-2021 07:17 م محمد فضل
إيمي ودنيا سمير غانم، تعيشان هذه الفترة حالة من الحزن العام، بسبب وفاة والدهما الفنان سمير غانم، إلى جانب مرض والدتهما الفنانة دلال عبد العزيز، وتعرضها لوعكة صحية شديدة وعدم استقرار حالتها حتى الآن.

ونقلت مجلة "ليالينا" الفنية، عن مصدر مقرب منهما، قوله إن "الثنائي قرر الاعتذار عن كل المشاريع السينمائية المعروضة عليهما، خلال الفترة المقبلة وحتى إشعار آخر".

وأوضح المصدر، أن "الفنانتين كانتا في صدد قراءة أكثر من عمل فني لاختيار الأفضل بينها وتقديمه للجمهور، إلا أن الظروف التي استجدت بوفاة والدهما الفنان سمير غانم، ومرض النجمة دلال عبد العزيز، وقلقهما الدائم عليها بسبب حالتها الصحية الحرجة، دفعتهما للاعتذار عن جميع الأعمال التي كان من المفترض أن تتعاقدا عليها للبدء في تصويرها".

وكانت الفنانة دينا سمير غانم قد تلقت خبر وقف مسلسلها "عالم موازي" والذي كان من المقرر عرضه في النصف الثاني من شهر رمضان هذا العام، ويرجع سبب التوقف إلى إصابة الفنانة دنيا سمير غانم وأكثر من 5 من فريق عمل المسلسل بفيروس "كورونا"، بالإضافة إلى إصابة الفنانة دلال عبدالعزيز، ومن بعدها سمير غانم، بهذا الفيروس أيضا.
 

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