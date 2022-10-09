دراسة جديدة تكشف عن نوع شائع من الأسماك يسبب السرطان

الأحد، 09-10-2022
11:44 ص
ألقى بحث جديد الضوء على بعض عوامل الخطر المفاجئة، والتي
تشير إلى أن الأسماك ذات النمط الكانتوني (السمك المملح)، قد تلعب دورا في الإصابة
بالسرطان
.
وذكر الصندوق العالمي لأبحاث السرطان
(WCRF)، التابع لهيئة الصحة، أن الأسماك المملحة على الطريقة الكانتونية
تزيد من خطر الإصابة بسرطان البلعوم .
ولفت الصندوق إلى أن سرطان البلعوم نوع نادر من السرطان
يؤثر
على الجزء من الجسم، الذي يربط الحلق من الأنف إلى الفم (البلعوم).
ويعزو الصندوق العالمي لأبحاث السرطان
هذا التأثير إلى النتروزامين،
وهو مركب موجود في الأسماك المملحة.
وتقول تقارير الهيئة الصحية: "المستويات العالية من
أحد مركبات النتروزامين، N-nitrosodimethylamine، وجدت في بعض عينات الأسماك المملحة
على الطريقة الكانتونية، وثبت أنها تحفز تطور السرطان
في النماذج التجريبية في الحيوانات.