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"دخلت الشقة لاقيته مع أمي".. تفاصيل "جريمة شرف" أوسيم

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ارشيفية
الإثنين، 16-10-2023 01:35 م

شهدت منطقة أوسيم جريمة قتل بشعة -انتقامًا للشرف- بعدما أقبل شاب على قتل جاره بسبب علاقة محرمة مع والدته.
قبل سنوات نشأت علاقة عاطفية بين الضحية ووالدة المتهم، فكان يتردد على والدة المتهم خلال فترة تغيب الأب والابن بالعمل، وذلك منذ أن جمعتهما علاقة جيرة وتطورت لاحقًا إلى علاقة غير شرعية لم تنقطع حتى مع انتقال أسرة العشيقة إلى منزل آخر.
أما الجريمة فقد بدأت أحداثها حينما عاد الشاب المتهم من عمله إلى منزل الأسرة مبكرًا على غير العادة، ليجد والدته تخون أبيه. فقد سمع الشاب صوتًا غريبًا من داخل المنزل ليكتشف الطامة الكبرى فوالدته تجلس مع رجل بمفردهما.
استشاط الشاب غضبًا وتسلل بهدوء إلى المطبخ واستل سكينا وأقبل على ضرب جاره انتقام للشرف بعدما تقين من وجود علاقة آثمة بين الضحية ووالدته تعود إلى سنوات.
المجني عليه تلقى عدة ضربات منها ضربة بالرأس وطعنة نافذة في الفخذ تسببت في نزيق حاد للضحية، فحاول عدد من الأهالي بالمنطقة إسعافه لكن دون فائدة فقد لفظ الضحية أنفاسه الأخيرة تأثرًا بالضربات التي تلقاها.

مع حضور الأب، أخبره نجله بجريمته انتقاما لشرف العائلة، بعدها تلقت شرطة النجدة بلاغا بالعثور على جثة قتيل داخل منزل بدائرة مركز أوسيم، وكشفت التحقيقات مقتل رجل ثلاثيني بضربة بالرأس وطعنة نافذة في الفخذ أدت إلى الوفاة.
بعدها أمكن ضبط الشاب من قبل رجال المباحث مع التحفظ على الأم، حيث أقر الابن بجريمته انتقاما للشرف. وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأحاله مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بحبس الشاب المتهم.

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