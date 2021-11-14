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خناقة بين حنين حسام وصحفية داخل المحكمة والقاضي يتدخل ويصدر قرارًا

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حنين حسام
Native
الأحد، 14-11-2021 04:20 م

وقعت مشادة كلامية بين المتهمة حنين حسام "فتاة التيك توك"، وإحدى الصحفييات بسبب تصويرها داخل حجز المحكمة، وردت حنين: حسبي الله ونعم الوكيل ،احترمي نفسك وبطلي تصوير، انتي عايزه تتشهري وخلاص، فيما تدخل حرس المحكمة وفض المشادة بينهما.
وطلب المستشار محمد الجندى رئيس محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بعدم تصوير  المتهمين داخل حجز المحكمة وعلي رأسهم حنين حسام فتاة التيك توك وذلك أثناء إعادة محاكمةها في قضية الاتجار بالبشر التي عاقبتها المحكمة بالسجن 10 سنوات وتغريمها 200 ألف جنيه.
ونبّه رئيس المحكمة علي الصحفيين بعدم تصوير المتهمة والاكتفاء بتصوير ما يدور من مناقشات ومرافعات أمام هيئة المحكمة.
وأودعت محكمة جنايات القاهرة المتهمة حنين حسام داخل قفص الاتهام لنظر إعادة محاكمةها في قضية الاتجار بالبشر .
وفي النهاية أجلت المحكمة محاكمة حنين حسام، لجلسة ٢٠ ديسمبر لاتخاذ إجراءات رد المحكمة.
وكانت تسلمت محكمة جنايات القاهرة، ملف أوراق إعادة إجراءات محاكمة فتاة التيك توك حنين حسام في قضية  اتهامها بالاتجار بالبشر منذ أيام، وذلك بعد أن أنهت مصلحة السجون الإجراءات النهائية في إعداد ملف أوراق القضية وتسليمها إلى محكمة الاستئناف التي حددت معاد الجلسة يوم ١٤ نوفمبر لإعادة إجراءات القضية.
وكانت عاقبت محكمة جنايات القاهرة، حنين حسام بالسجن 10 سنوات وغرامة ٢٠٠ ألف جنيه كما عاقبت مودة الأدهم فتاة التيك توك بالسجن ٦سنوات وتغريمها ٢٠٠ ألف جنيه.

وقال المستشار محمد الجندى رئيس محكمة جنايات القاهرة في قضية اتهام فتاتي التيك توك  مودة الأدهم وحنين حسام، إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، أخلاقنا جزء من أمتنا وأن وسائل التواصل الاجتماعى سلاح ذو حدين.
وأوضح رئيس محكمة جنايات القاهرة، ان السعى الحسيس الأعمى للربح فى الشركات القائمة عليها،حيث يحكمها الغاية تبرر الوسيلة، فكانت الرذيلة والفاحشة  دأبها لتحقيق المعدلات القصوى لمتابعيها، وهدم قيمنا غايتها، حتي أصبحت وسائل التواصل الاجتماعى تؤثر فى. ابنائنا وسلوكنا، غابت الرقابة الأسرية وسارت الغفلة لبعض الأسر قائدة لهم فى الانهيار.
 

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