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خمسيني يعتدي جنسيًا على زوجة نجله.. تفاصيل صادمة

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الأحد، 27-02-2022 02:00 م

أصدرت محكمة جنايات المنصورة اليوم، حكما بالسجن عامين لعامل بعد اتهامه بالتحرش بزوجة نجله ومحاولة التعدي عليها جنسيا وإرسال عدد من الرسائل التي تتضمن إيحاءات جنسية عبر تطبيق التواصل الإجتماعي "واتس آب".
صدر الحكم برئاسة المستشار بهاء الدين خيرت المري، رئيس المحكمة، ‏وعضوية المستشار السعيد السمادوني، والمستشار محمد الشرنوبي والمستشار هشام غيث، والمستشار، ‎وسكرتارية محمد جمال ومحمود عبدالرازق.
كان المستشار علاء السعدني المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، أحال "الباز.ا.ع.ي" 56عاما عامل بمصنع الزيوت من سندوب، لإنه فى غضون شهري أغسطس وسبتمبر لعام2021 هتك عرض المجني عليها"آيه.م.م.ح.د"، بالقوة بأن لامس مواطن عفتها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وورد بأمر الإحالة أن المتهم تحرش بالمجني عليها بأن كان ذلك بالتعرض لها فى مكان خاص "وسيط إلكتروني تطبيق تواصل إجتماعي واتس آب" وذلك بإتيان إيحاءات جنسية لها بقصد الحصول على منفعه جنسية منها، واعتدى على القيم والمبادئ الأسرية بالمجتمع المصري بأن أرسل إلى المجني عليها عدة رسائل بكثافة عبر وسيط إلكتروني "تطبيق التواصل الإجتماعي واتس آب، مما ينتهك خصوصيتها دون رضاها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وقالت المجني عليها فى تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم دلف إليها حال تواجدها بمسكنها وقيامه بالتعدي عليها جنسيا بأن لامس مواطن عفتها وأرسل عدة رسائل لها عبر الوسيط الإلكتروني "واتس آب" دون موافقتها وتتضمن عبارات ذات إيحاءات جنسية وعزت قصده إلى الحصول على منفعة جنسية.
وأكدت تحريات المقدم أحمد مروان رئيس مباحث المنصورة، صحة ارتكاب المتهم للواقعة وتوافقها مع رواية المجني عليها.
وثبت بالاستعلام من شركة المحمول أن رقم الجوال الذي جري ضبطه بحوزة المتهم مسجل باسمه، فضلا عن تفريغ محتوى الرسائل المرسلة من المتهم الى المجني عليها "واتفاق ماديتها" وما شهدت به الجني عليها فى التحقيقات.
 

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