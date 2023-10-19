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خليل يطلب تطليق زوجته: خانتني مع طليقها وأنا نايم

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محكمة الأسرة
الخميس، 19-10-2023 12:35 م


تقدم "خليل. م"، 33 سنة، صاحب سوبر ماركت، بدعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، يطلب فيها تطليق زوجته، لما وقع عليه من ضرر جعله يفقد الثقة بزوجته، مبررًا طلبه: "نزلت مع طليقها يفسحها هي وبنتها وسيباتي نايم".
قال الزوج تفاصيل زواجه: تزوجت من "ريهام. ج"، 30 سنة، مطلقة، ولديها طفلة من زوجها السابق، بعدما نشأت بيننا علاقة عاطفية، جعلتني لا أفكر إلا في الزواج منها رغم اعتراض أهلي لكني وقفت أمام الجميع وتزوجتها وانقطعت علاقتي بأهلي عام كامل بسببها.
أكمل "خليل" حديثه – وفق مصراوي-: عشت أجمل أيام حياتي من زوجتي وكنت أنفق على طفلتها وتلبية احتياجاتها كي لا تحتاج إلى زوجها السابق.
استكمل الزوج حديثه: ظهر طليقها منذ فترة وحاول التحدث معها لكنها جعلتني أتصدر في كل الأمور الخاصة بالمعاملة مع ابنته. لكن ما حدث لاحقًا جعلني أفقد الثقة بها.

يشكو الزوج زوجته قائلا: "بعد فترة لاحظت على زوجتي التغير في شكلها وارتدائها الملابس الجديدة حينما تذهب إلى أي مكان، وذات يوم استيقظت من النوم مبكرًا فلم أجدها وعند مكالمتها على هاتفها المحمول لم تستجب. حاولت الوصول إليها لكن دون فائدة، فانتظرتها حتى تعود وبمجرد وصولها بررت تأخرها بتواجدها بمنزل صديقتها، لكن ابنتها أخبرتني "كنت مع بابا في الملاهي.. سابتني نايم ونزلت مع طليقها".

يختتم الزوج: واجهتها بما قالته الطفلة لكنها أنكرت وفرت هاربة إلى منزل أهلها وطالبتهم بالطلاق بطريقة ودية لكنهم رفضوا، فلم يكن أمامي حينها إلا الذهاب إلى محكمة الأسرة بالتجمع الخامس لرفع دعوى تطليق للضرر حملت رقم 257 لسنة 2022، ولاتزال منظورة لم يتم الفصل بها.

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