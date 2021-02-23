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«خلك رجال وتزوج الثانية» يتصدر الترند في السعودية

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عروسان
 
الثلاثاء، 23-02-2021 02:16 م المصريون

حالة من الجدل أثيرت على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في المملكة العربية السعودية، عقب تصدر هاشتاج «خلك رجال وتزوج الثانية»، الترند في المملكة، لدعوة الرجال المتزوجين على الزواج بزوجة ثانية.
وانقسم المغردين في تعليقاتهم بين مؤيدين لها بدعوى أن تعدد الزيجات تحل مشكلة العنوسة التي يعاني منها البعض، ومعارضين لتشجيع مثل هذه الدعوات على منصات التواصل الاجتماعي.
وقال عدد من المتابعين إن النتائج السلبية التي قد تترتب على تعدد الزوجات، ومنها إرهاق الزوج مادياً بتكاليف المعيشة، في حين تناولها فريق ثالث بالسخرية.
 

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