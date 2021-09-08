الجمعة 17 سبتمبر 2021
توقيت مصر 21:00 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

تحركات عاجلة.. القوات السعودية الجوية تعلن الاستعداد لحدث هام

ترامب: أمريكا لن تبقى بعد 3 سنوات

فيديو صادم.. فنان عالمي حامل بعد إعلان مثليته

قرار جديد من البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة

صديقة طالبة الطب المنتحرة في سيتي ستارز تفجر مفاجأة عن سبب انتحارها

مدرب الزمالك يعلن الاستقالة بشكل مفاجئ في بيان رسمي

شيرين رضا: ضبطت زوجي يخونني مع أعز صديقاتي وهذا ما فعلته

مسجد يثير الغضب بسبب رسوم صادمة وقرار عاجل من الأوقاف (صور)

فنانة شهيرة تظهر في أحضان حبيبها دون ملابس واضعًا يده على منطقة حساسة

هل قررت الاعتزال؟.. غادة عبدالرازق تفاجئ الجميع بتصرف صادم

ADS
 

خطفا الأنظار.. أول ظهور لابنتا الفنان حسن مصطفى وميمي جمال التوأم

26-6-2021_18_26_52_GomhuriaOnline_32wewe
ا
Native
الأربعاء، 08-09-2021 03:10 م

ظهرت ابنتا الفنان الراحل حسن مصطفى والفنانة ميمى جمال، التوأم على الهواء لأول مرة.
وقالت والدتهما ميمي جمال خلال لقائها مع “صاحبة السعادة” الفنانة إسعاد يونس إن “نورا” كانت تهتم بالمذاكرة فقط في فترة الطفولة، لكن نجلاء كانت شقية، منذ صغرها.
من جهتها قالت نورا حسن مصطفى،: “أنا أم ولم أعمل طوال حياتي وتفرغت لتربية أبنائي، وابنتي تعمل في مجال الموضة والأزياء، وابني رسام، وإحنا مدخلناش مجال التمثيل ولكن اهتماماتنا فنية”.
أما نجلاء حسن مصطفى فقالت: “كنت بشتغل في مجال البنوك قبل الزواج وبعد الزواج تفرغت لتربية ابنتي وبعد تخرج ابنتي بدأت أحصل على كورسات في مجال الفنون والخزف والفخار وأحب القراءة”.


 

إقرأ ايضا

Capture

فيديو صادم.. فنان عالمي حامل بعد إعلان مثليته

أنتحار-الفتاة-1631791585-1

صديقة طالبة الطب المنتحرة في سيتي ستارز تفجر مفاجأة عن سبب انتحارها

image

شيرين رضا: ضبطت زوجي يخونني مع أعز صديقاتي وهذا ما فعلته