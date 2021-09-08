خطفا الأنظار.. أول ظهور لابنتا الفنان حسن مصطفى وميمي جمال التوأم
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الأربعاء، 08-09-202103:10 م
ظهرت ابنتا
الفنان الراحل حسن مصطفى والفنانة ميمى جمال، التوأم على الهواء لأول مرة.
وقالت والدتهما
ميمي جمال خلال لقائها مع “صاحبة السعادة”
الفنانة إسعاد يونس إن “نورا” كانت تهتم بالمذاكرة فقط في فترة الطفولة، لكن نجلاء
كانت شقية، منذ صغرها.
من جهتها قالت
نورا حسن مصطفى،: “أنا أم ولم أعمل طوال حياتي وتفرغت لتربية أبنائي، وابنتي تعمل
في مجال الموضة والأزياء، وابني رسام، وإحنا مدخلناش مجال التمثيل ولكن اهتماماتنا
فنية”.
أما نجلاء حسن
مصطفى فقالت: “كنت بشتغل في مجال البنوك قبل الزواج وبعد الزواج تفرغت لتربية
ابنتي وبعد تخرج ابنتي بدأت أحصل على كورسات في مجال الفنون والخزف والفخار وأحب
القراءة”.